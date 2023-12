Allégations nutritionnelles et de santé

Q7. Qu’est-ce qu’une allégation de santé ?

Est considéré comme une allégation de santé tout message ou toute représentation non obligatoire en vertu de la législation qui affirme, suggère ou implique l’existence d’un lien entre une denrée alimentaire ou l'un de ses composants et la santé.

(Article 2 du règlement n°1924/2006)

Le règlement (CE) 1924/2006 fait la distinction entre trois types d’allégations de santé, faisant l’objet de procédures et dispositions distinctes :

- les allégations faisant référence à la réduction d’un facteur de risque de maladie, relevant de l’article 14.1.a ;

- les allégations faisant référence au développement et à la santé infantiles, relevant de l’article 14.1.b ;

- les allégations autres que celles reprises ci-dessus, et relevant de l’article 13.

Exemples :

« La vitamine C contribue au fonctionnement normal du système immunitaire. » (Article 13)

« Il a été démontré que le bêta-glucane d’orge abaissait/réduisait le taux de cholestérol sanguin. Une cholestérolémie élevée constitue un facteur de risque de développement d’une maladie cardiaque coronarienne. » (Article 14.1 .a)

« Le calcium est nécessaire à une croissance et à un développement osseux normaux des enfants. » (Article 14.1 .b)

Q8. Quelles sont les allégations de santé autorisées ?

Le règlement prévoit que seules les allégations ayant fait l’objet d’une autorisation préalable peuvent être utilisées. Sous certaines conditions, les allégations considérées comme en attente peuvent également être utilisées (voir la question suivante).

Une allégation de santé générale, non-spécifique, peut être utilisée si elle est accompagnée d’une allégation de santé autorisée ou en attente pertinente (paragraphe 3 de l’article 10 du règlement (CE) 1924/2006). L’allégation non-spécifique ne peut pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne.

Toutes les allégations qui suggèrent des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies sont interdites.

Les allégations autorisées en vertu de l’article 13 sont listées dans le règlement (UE) 432/2012. Celles relevant de l’article 14 font l’objet de règlements spécifiques. Toutes les allégations de santé autorisées peuvent être trouvées dans le registre disponible sur le site de la Commission européenne.

Q9. Qu’entend-on par allégation en attente ?

Une allégation en attente est une allégation qui a été soumise pour évaluation en janvier 2008 mais qui continue à bénéficier des périodes de transition prévues à l’article 28 du règlement tant qu’une décision n’est pas prise la concernant. Il s’agit essentiellement d’allégations qui portent sur des plantes ou parties de plantes.

Les allégations en attente peuvent être utilisées sous la responsabilité des exploitants pour autant qu’elles soient conformes aux principes généraux du règlement (CE) 1924/2006 ainsi qu’aux dispositions nationales ou européennes qui leur sont applicables. Elles ne peuvent pas faire référence à des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladie.

Le fait qu’une allégation soit en attente ne signifie donc pas nécessairement qu’elle puisse être utilisée.

La liste des allégations en attente peut être trouvée sur le site de la Commission européenne :

http://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/resources/docs/claims_pending.pdf

Q10. Est-il possible de demander l’autorisation d’une nouvelle allégation de santé ?

Oui. Des demandes d’autorisation pour de nouvelles allégations de santé peuvent être faites continuellement. Pour plus d’information sur l’introduction d’un dossier, veuillez consulter la page spécifique sur le site de l’EFSA : https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/health-claims

Q11. Est-il possible de demander l’inscription d’une nouvelle allégation sur la liste des allégations en attente ?

Non. Il s’agit des allégations qui ont été soumises pour évaluation en janvier 2008 et qui continuent à bénéficier des périodes de transition tant qu’une décision n’est pas prise la concernant. Il n’est donc plus possible d’en ajouter. Les allégations pour des plantes ou parties de plantes qui ne sont pas reprises dans la liste en attente ne peuvent pas être utilisées, à moins qu’elles ne fassent l’objet d’une autorisation spécifique (voir question précédente).

Q12. Dans quels cas les allégations pour enfants (14.1b) sont-elles permises ?

Dans les cas suivants, les allégations relevant de l’article 14.1.b peuvent être utilisées :

- lorsque l’on mentionne spécifiquement les enfants (ex : contribue au fonctionnement normal du système immunitaire des enfants) ;

- lorsque l’on fait référence à la croissance et au développement (ex : la croissance des os, le développement visuel ou du cerveau) ;

- lorsque l’allégation porte sur des produits destinés exclusivement aux enfants (ex : laits destinés aux enfants en bas-âge ou compléments alimentaires « kids » ou « junior »).

Les allégations relevant de l’article 13 (autorisées ou en attente) ne sont donc pas permises dans ces situations.

Q13. Une allégation de santé non spécifique est autorisée si elle est accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou « en attente ». Est-ce que le terme « accompagnée » signifie que les allégations en question doivent se situer l’une à côté de l’autre ?

L’allégation de santé autorisée accompagnant la mention faisant référence aux effets bénéfiques généraux sur la santé et non spécifiques sur la santé doit figurer « à proximité » ou après « ladite mention ».

Par exemple, l’allégation de santé « détox » est non spécifique et doit être accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou en attente comme : « Le bouleau favorise les processus de détoxification du corps ». Cela implique que ces deux allégations doivent être dans le même champ visuel (cf. définition « champ visuel » à l’article 2 du règlement 1169/2011). Ceci a récemment été confirmé dans l’arrêt de la CJUE C-524/18[1] qui précise qu’il doit exister une proximité spatiale ou un voisinage immédiat entre la référence et l’allégation et que le recours à un astérisque ne doit être utilisé que de manière exceptionnelle dans le cas de figure particulier où les allégations de santé spécifiques ne peuvent figurer dans leur intégralité sur le même côté de l’emballage que celui où est apposée la référence qu’elles sont destinées à étayer, en raison de leur nombre important ou de leur longueur

Q14. Une allégation de santé non spécifique utilisée dans le cadre d’une publicité télévisée entre-t-elle dans le champ du règlement allégation ?

Oui, les publicités télévisées entrent dans le champ du règlement (CE) 1924/2006, puisque ce sont des communications à caractère commercial. L’utilisation d’une allégation non spécifique doit répondre aux conditions d’utilisation décrites dans la question 13. Si une allégation non spécifique est employée, elle doit être à proximité d’une allégation autorisée. C’est pourquoi l’allégation spécifique doit apparaître à chaque emploi de l’allégation non spécifique. Ainsi, un message défilant semble peu approprié pour faire apparaître cette allégation qui doit être visible et lisible (taille suffisante et si défilement du message, la vitesse de déroulement doit en permettre la lecture).

L’article 10 du règlement prévoit par ailleurs que dans le cadre d’une publicité une mention indiquant l’importance d’une alimentation variée et équilibrée et d’un mode de vie sain doit être communiquée

Q15. Les allégations faisant référence à la beauté sont-elles couvertes par le règlement (CE) 1924/2006 ?

Non. Les allégations qui font exclusivement référence à la beauté, et qui ne peuvent être reliées à une fonction physiologique, ne tombent pas sous le champ d’application du règlement (CE) 1924/2006. Elles ne doivent donc pas se conformer aux dispositions du règlement. Les dispositions en matière de pratiques commerciales trompeuses s’appliquent néanmoins et elles doivent donc pouvoir être prouvées en cas de contrôle.

« Pour des cheveux brillants », « pour des dents plus blanches » sont par exemple considérées comme des allégations en rapport avec la beauté. Par contre, les allégations concernant la perte des cheveux ou encore la protection de la peau sont considérées comme des allégations de santé entrant dans le champ du règlement (CE) 1924/2006. De même, les allégations relatives à l’élasticité de la peau et aux rides sont considérées comme des allégations de beauté, alors que celles relatives à l’hydratation de la peau peuvent être considérées comme des allégations de santé en fonction du contexte de communication.

La distinction n’est pas toujours aisée. Le message doit donc être clair et il ne peut y avoir de confusion entre des allégations de beauté et d’éventuelles allégations de santé.

Si un même produit contient des allégations de beauté et des allégations de santé, elles doivent être distinctement séparées pour éviter la confusion. Une allégation de santé autorisée ne peut par exemple pas être utilisée pour justifier une allégation de beauté.

Q16. Peut-on utiliser des témoignages pour la promotion d’un produit ?

Oui, à condition qu’il ne s’agisse pas de professionnels de la santé. Il est en effet interdit par le règlement (CE) 1924/2006 de faire référence à des recommandations de professionnels de la santé. Si les témoignages font référence à des effets sur la santé ou suggèrent de tels effets, ils sont considérés comme des allégations et doivent par conséquent se conformer aux dispositions du règlement (CE) 1924/2006.

Q17. Peut-on faire référence aux résultats d’études cliniques ou d’enquêtes de satisfaction ?

Toute référence à une étude clinique est considérée comme une allégation de santé non spécifique qui doit être accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou « en attente ». Si les références de l’étude clinique sont mentionnées, elles ne peuvent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui l’accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.

Dans le cas d’enquêtes de satisfaction, les mentions qui suggèrent un effet (ex : effet constaté sur x % des consommateurs) ne sont à priori pas utilisables car il s’agit d’allégations dont le sens va plus loin que celui de l’allégation autorisée.

Les résultats seuls d’une étude clinique ne peuvent en aucun cas justifier l’usage d’une allégation, celle-ci doit avant tout avoir été autorisée pour être employée.

Q18. Les mentions telles que « scientifiquement prouvé » ou « cliniquement prouvé » sont-elles permises ?

Les mentions « scientifiquement prouvée » ou « cliniquement prouvée » sont déconseillées. Les allégations de santé autorisées ayant toutes fait l’objet d’une évaluation scientifique, ces mentions pourraient être contraires à l’article 7.c du règlement (UE) 1169/2011 car elles suggéreraient que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières.

Q19. Peut-on utiliser des images illustrant un organe sur l’emballage d’un produit ?

Une telle représentation est considérée comme une allégation de santé non spécifique, qui n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation autorisée ou en attente en rapport avec l’organe en question. Ces représentations ne sont a priori pas interdites, mais elles doivent être analysées au cas par cas, en fonction de la présentation générale du produit. Elles ne doivent pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation spécifique qui les accompagne, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.

Q20. Le fait de mentionner la présence d’un nutriment ou d’une substance dans l’organisme doit-il être considéré comme une allégation ?

Oui. Le fait de mentionner qu’un nutriment est présent dans les os, l’intestin (pour la flore intestinale par exemple) ou le cerveau par exemple, suggère que ce nutriment y joue un rôle. Cette mention est donc considérée comme une allégation de santé non spécifique et n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation autorisée ou en attente en rapport.

Q21. Comment éviter que la formulation d’une allégation ne soit considérée comme thérapeutique ?

Pour les allégations ayant fait l’objet d’une autorisation, la formulation doit garder le même sens que l’allégation d’origine.

Pour les allégations en attente, une plus grande flexibilité est permise pour autant qu’elles ne suggèrent pas des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.

Les formulations qui suggèrent le rétablissement d’une situation problématique ou sa prévention sont à éviter. Il est donc recommandé d’utiliser une formulation positive, en faisant référence au maintien d’une situation normale. Par exemple, « contribue à l’équilibre … » plutôt que « rétablit les déséquilibres … ». Il convient également d’éviter les termes forts comme « réguler », « corriger », « améliorer », « soulager », ou encore ceux clairement liés au domaine médical tels que « traitement », « cure », « symptômes », « maladie », « infections », etc.

L’évaluation se fera au cas par cas en fonction de la présentation générale.

Q22. Peut-on faire porter une allégation sur un produit plutôt que sur la substance ou le nutriment contenu dans ce produit ?

Non, il n’est pas permis de suggérer que l’allégation porte sur le produit alors qu’elle n’a été autorisée que pour des nutriments ou substances donnés. Les termes et conditions repris sur le registre du site de la Commission européenne mentionnent que « les allégations de santé ne doivent être faites que pour le nutriment, la substance, l’aliment ou la catégorie d’aliment pour lesquels elles ont été autorisées, et non pour le produit les contenant ». En effet, les allégations ont, d’une manière générale, été autorisées pour des nutriments ou des substances. Il serait donc trompeur de faire croire que les allégations ont été validées pour des produits spécifiques. Le lien entre les allégations et les nutriments/substances pour lesquels elles ont été autorisées doit être clair, aussi bien dans l’étiquetage, la présentation que la publicité. Ce principe s’applique donc également aux allégations en attente.

Q23. Peut-on apporter des informations additionnelles à la mention d’une allégation de santé autorisée ?

Oui, mais si cette information additionnelle suggère un lien avec la santé, elle doit être considérée comme une allégation en tant que telle et ne peut être utilisée que si elle est équivalente à l’allégation autorisée. Les informations additionnelles qui seraient ajoutées aux allégations ne peuvent donc pas suggérer un effet qui va au-delà de l’allégation autorisée, ni suggérer des propriétés de prévention, traitement ou guérison de maladies.

Q24. Peut-on faire référence à une perte de poids, en précisant un nombre de kg perdus, ou la rapidité de l’effet ?

Non. Les allégations faisant référence à la vitesse et à la quantité de perte de poids sont interdites. Par extension, il en va de même des images « avant / après » la consommation d’un produit.

Q25. La mention « contient des antioxydants » est-elle une allégation autorisée ?

« Contient des antioxydants » est une allégation de santé non spécifique et non pas une allégation nutritionnelle. Elle n’est acceptable que si elle est accompagnée d’une allégation spécifique autorisée ou en attente en lien avec cette propriété antioxydante (ex : la vitamine E contribue à protéger les cellules contre le stress oxydatif).

Q26. L’allégation « Convient aux diabétiques » est-elle autorisée ?

Les mentions qui suggèrent qu'un produit « convient aux personnes diabétiques » ne sont plus autorisées depuis l'entrée en vigueur du Règlement 609/2013 relatif aux « denrées alimentaires pour les groupes spécifiques » (juillet 2016). Seules des allégations en rapport avec la glycémie ont été autorisées et peuvent donc être utilisées.

Q27. Dans quelles conditions le terme « super-aliment » est-il autorisé ?

Le terme « super-aliment » doit être considéré comme une allégation de santé non spécifique étant donné qu'il suggère un effet pour la santé, et doit donc s'accompagner d'allégations de santé autorisées ou en attente spécifiques. Ce terme n'est pas officiellement reconnu pour une catégorie spécifique de denrées alimentaires mais est une invention de marketing. Ce type de terme employé dans le domaine du marketing doit pouvoir être étayé au moyen d'allégations de santé probantes. Le fait que le produit soit uniquement une source d'une vitamine bien précise peut être considéré comme trompeur.

Q28. Le terme « énergisant » doit-il être considéré comme une allégation de santé ?

Le terme « énergisant » parfois employé comme dénomination « usuelle » de « boissons énergisantes » entre dans le champ du règlement (CE) 1924/2006. Ainsi, cette expression doit bien être regardée comme une allégation qui fait référence à des effets bénéfiques généraux, non spécifiques. Elle doit donc être accompagnée par une allégation autorisée ou en attente en rapport avec l’énergie.

Q29. Est-ce que le terme probiotique est considéré comme une allégation ?

Le terme probiotique s’entend pour désigner, selon la définition combinée de la recommandation de la FAO et de l’OMS et du dictionnaire Larousse, des microorganismes vivants qui, lorsqu’ils sont consommés en quantités adéquates, ont un effet bénéfique sur la santé de l’hôte en concourant à l’équilibre de la flore intestinale.



Le terme probiotique est donc à considérer comme une allégation de santé non spécifique. Cette allégation n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation de santé spécifique autorisée ou en attente en rapport avec l’action probiotique (par exemple sur les yaourts l’allégation de santé spécifique autorisée : « Les cultures vivantes des yaourts ou des laits fermentés améliorent la digestion du lactose de ces produits chez les individus ayant des difficultés à le digérer »).



Q30. Est-ce que le terme probiotique peut être employé en tant que nom de catégorie sur l’étiquetage des compléments alimentaires ?

Au cas particulier des compléments alimentaires, il peut être admis que le terme probiotique soit utilisé en tant que nom de catégorie servant à caractériser la nature des substances entrant dans leur composition, tel que cela est exigé par l’article 6, paragraphe 3. point a) de la directive 2002/46/CE, sous réserve :

que les microorganismes mis en œuvre entrent dans la définition précisée à la question Q29 ;

que les compléments alimentaires porteurs de ce terme apportent une quantité suffisante de cellules vivantes d’une souche par jour, de manière à permettre à une quantité significative de microorganismes vivants d’atteindre le tractus gastro-intestinal et de s’y développer. La quantité significative généralement admise est de l’ordre de 10 7 à10 9 cellules vivantes d’une souche par jour ;

à10 cellules vivantes d’une souche par jour ; sans préjudice des allégations susceptibles d’être autorisées à l’avenir dans le cadre de la procédure applicable, qu’aucune allégation de santé se référant à un effet des probiotiques autre que l’équilibre de la flore intestinale ne figure sur l’étiquetage ou dans les communications à caractère commercial se rapportant à ces produits.

Q31. Est-ce que le terme prébiotique est considéré comme une allégation ?

Le terme prébiotique est considéré comme une allégation de santé non spécifique. Cette allégation n’est autorisée que si elle est accompagnée d’une allégation de santé spécifique autorisée ou en attente en rapport avec l’action prébiotique.